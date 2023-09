Bau-Pleiten nehmen in der Steiermark zu

Fertigteilhausmarkt komplett eingebrochen

Nun klopft der Herbst bereits an die Tür - bewahrheiten sich die düsteren Prognosen? „Wir sind am Beginn des besagten Tsunamis, erste Auswirkungen sieht man schon am Rande“, so Talowski. Ein aktuelles Beispiel ist etwa die Insolvenz des Bauunternehmens Bonstingl in Fürstenfeld. Als Hauptursachen werden der Einbruch des Fertigteilhausgeschäfts sowie des Eigenheimbaus generell genannt.