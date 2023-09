Von 150 Notfällen blieben nur fünf im Krankenhaus

432 Betten in Spitälern der OÖ Gesundheitsholding waren zu Monatsbeginn gesperrt – 3623 sind derzeit belegbar. Laut OÖG werden ab Oktober, also nach Beendigung der Urlaubszeit, wieder 50 Betten im Uniklinikum Linz geöffnet, die Sperre einzelner Stationen sei aber nicht auszuschließen. So hat etwa die Akut-Geriatrie an der Uniklinik seit Corona nicht mehr aufgesperrt, und die Interne II wurde um die Hälfte auf 20 Betten zusammengestrichen.