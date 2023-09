Auf den „Ausreißer“ folgte der Premieren-Titel

„Wir sind wieder sensationell gestartet, es stach erneut unsere geschlossene Teamleistung. Als wir zehn Punkte am Konto hatten, wussten wir auch ohne Infos von den anderen Bahnen: Das ist es!“ Nämlich die Premieren-Krone in der „Krone“-Liga, der Landesmeisterschaft in der Pinzgauer Spielart. In der die Mittersiller – vor 15 Jahren als Dreier-Mannschaft des Vereins aufgestellt – 2018 Dritter, 2019 und 2021 bereits Zweiter waren. Da passte einzig im Vorjahr Platz sieben nicht ins Bild – ein Ausreißer.