Am Wochenende wird es wieder richtig zünftig

Das Wochenende wird zünftig! Den Start macht am Donnerstag die Kaiser Wiesn. Am nächsten Tag folgt dann die Eröffnung des Ottakringer Kirtags. Nach einer pandemiebedingten Pause werden heuer wieder 100.000 Gäste zwischen Freitag und Sonntag rund um die Ottakringer Straße 200 erwartet. Los geht es mit dem Bieranstich, den Bürgermeister Michael Ludwig am 22. September um 15 Uhr gemeinsam mit Bezirksvorsteher Franz Prokop (beide SPÖ) vornehmen wird.