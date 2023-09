„Wollen uns einen eigenen Promi basteln“

„Wir wollen uns damit unseren eigenen Promi basteln“, sagt ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz, die mit dem Spin-Off der tanzbegeisterten Nation Österreich Tribut zollen will. In der Show „Dancing Stars Casting“ können Herr und Frau Österreicher um die Wette tanzen - einer oder eine bekommt dann die Chance, gemeinsam mit Promis in der nächsten „Dancing Stars“-Ausgabe mitzutanzen. Gleiches gilt für einen Profitänzer, der ebenfalls in der vierteiligen Casting-Show ausgewählt werden wird. Anmelden dürfen sich fast alle: „Nur eine gewisse Mindestgröße muss man haben“, so Groiss-Horowitz.