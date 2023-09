Entscheidung um „Hercules“-Nachfolger gefallen?

5.) Wann sollen die Flugzeuge zulaufen?

Die aktuellen C-130K „Hercules“ müssen in spätestens sechs Jahren ausgemustert werden, ihre Struktur hat das Ende ihrer Lebenszeit erreicht. Sie können auch nicht weiterverkauft werden. In den kommenden sechs Jahren muss also die gesamte Flotte inklusive Piloten, Wartungspersonal und Fluglehrern umgestellt werden. Ab 2026 könnte die erste C-390 in Österreich landen, danach weitere Maschinen eintreffen.