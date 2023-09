Bim erfasst Fußgänger: Polizei sucht jetzt Zeugen

Die Bim-Linie 3 war am vergangenen Mittwoch von Andritz kommend in Richtung Hauptplatz unterwegs. In der Sackstraße erfasste die Straßenbahn gegen 13.55 Uhr trotz eingeleiteter Bremsung einen Fußgänger. Der Mann fiel zu Boden, lehnte zunächst aber eine medizinische Versorgung ab. Am nächsten Tag begab er sich aufgrund starker Schmerzen dann doch ins Krankenhaus, dort wurden beim 41-Jährigen schwere Verletzungen festgestellt.