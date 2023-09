Ukraine durchbricht wichtige Verteidigungslinie

„Heftige Kämpfe im Gebiet von Bachmut gehen weiter (...). Die Verteidigungslinie des Feindes wurde durchbrochen“, teilte der Kommandant der ukrainischen Landstreitkräfte, Oleksandr Syrskyj, am Montag mit. Das Verteidigungsministerium veröffentlichte auf X (vormals Twitter) zudem ein Bild einer ukrainischen Flagge, die an einem komplett zerstörten Gebäude in der zurückeroberten Ortschaft Andrijiwka angebracht wurde.