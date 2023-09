Mann soll sich in NÖ an Buben vergangen haben

Ermittlungen in Niederösterreich sorgen aktuell für Schock: Seit Ende August sitzt dort ein Beschuldigter in Untersuchungshaft - er soll mehrere minderjährige Buben sexuell missbraucht haben. Laut einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft Krems seien die Erhebungen bald abgeschlossen, so der ORF NÖ am Montag. Der Mann dürfte einer Kirchengemeinschaft angehören.