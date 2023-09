Ob Fell oder Federn, Haustiere dürfen Uber fahren

Ob Fell oder Federn: Uber Pet startet nun auch in Innsbruck. Uber (die Taxi-Alternative) gibt es erst seit Kurzem in der Landeshauptstadt – und schon folgt Uber Pet, bei dem Haustierbesitzer diese Option in der Uber-App auswählen und so ihren tierischen Begleiter mitnehmen dürfen. So können Hunde, Hasen oder Hamster bequem zum Tierarzt, zum Tier-Sitter oder als Begleitung ihres Menschen chauffiert werden.