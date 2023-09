Erst Verfolgungsjagd, dann Führerscheinentzug

Der Raser hatte scheinbar erst keinerlei Absicht, sich dem Polizeifahrzeug zu ergeben. „Unter Gefährdung weiterer Verkehrsteilnehmer fuhr der Lenker in Pörtschach-Ost ab“, so die Polizei weiter. „Er konnte erst auf der B83 in Richtung Krumpendorf angehalten werden.“ Die Konsequenzen für den 24-Jährigen ließen nicht lange auf sich warten - sein Führerschein wurde ihm umgehend vor Ort abgenommen.