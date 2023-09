Gleitschirm klappt ein, Pilot prallt an Gondelseil

Ein deutscher Gleitschirmpilot (53) startete am Sonntag gegen 14.35 Uhr vom Startplatz auf der Hohen Salve in Richtung Hopfgarten im Brixental. Der Mann flog ca. 250 Meter über den Grund, als plötzlich rechtsseitig der Gleitschirm einklappte, wie die Polizei informiert. Nachdem der Pilot seinen Reserveschirm zog, sackte der 53-Jährige unkontrolliert in Richtung der Lifttrasse nahe dem Gipfel ab und prallte gegen das dortige führende Tragseil der Gondelbahn, ehe er auf dem Boden aufkam.