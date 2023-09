Alpe-Adria-Trail: vom Großglockner bis ans Meer

Die raue Landschaft des Karsts trägt mich nach Duino Richtung Adria. Als die sich lichtenden Schwarzkiefern entlang der 28 Kilometer langen Strecke erstmals den Blick auf das Meer freigeben, bin ich tief bewegt. „Noch nie hat sich diese Aussicht so verdient angefühlt. Die salzige Meeresluft strömt durch meine Lungen. Ich bin glücklich, so weit gekommen zu sein und alles zu haben, was ich brauche.“ Diese Zeilen stammen aus meinem Touren-Tagebuch des Alpe-Adria-Trails - jenem Weitwanderweg, der in 43 Etappen auf rund 750 Kilometern durch drei Länder führt.