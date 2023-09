Trockene Politik | Dünnes Bier

Trockene Politik. Politiker in der Öffentlichkeit: Dürfen sie da Alkohol trinken? Oder müssen sie es sogar? Die langjährige Erfahrung mit Politikern der verschiedensten Schattierungen und in verschiedensten Funktionen zeigt: Manche tun nur so, manche tun es gern, manche tun es zu gern. Unterschiede gibt es etwa zwischen der Bundes- und der Landesebene. In manchen Bundesländern im Westen greift man in aller Öffentlichkeit schon am Vormittag zum Schnapserl, in anderen spätestens ab Mittag zum Weinglas, ein legendärer Großstadtbürgermeister griff auch vormittags schon zum Spritzwein und machte gar kein Hehl daraus - im Gegenteil. Auch bei Landeshauptleutekonferenzen soll es seinerzeit mitunter alkoholgeschwängert lustig zugegangen sein. Das soll sich mit dem weitgehend vollzogenen Genrationswechsel an den Landesspitzen geändert haben, heißt es. Wird also die Politik trockengelegt?