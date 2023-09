Tote und verstümmelte Tiere in Schweinemast in NÖ

Skandalöse Bedingungen in Mastbetrieben

Bereits seit Jahren wird der VGT nicht müde, skandalöse Bedingungen in Mastbetrieben aufzudecken. Mit gutem Grund: „Besonders der Vollspaltenboden stellt einen zentralen Grund für die artwidrige Haltung von Schweinen in Österreich dar“, heißt es seitens der Tierschützer. Die Anstrengungen des VGT haben im Juli 2022 zu einem gesetzlichen Verbot geführt, das aber erst 2040 in Kraft treten soll. Doch die Branche mauert weiter!