Steiermark: E-Bike-Fahrerin nach Sturz reanimiert

Ein schlimmes Ende nahm am Sonntag eine Fahrradtour in der Weststeiermark: Eine 43-Jährige und ihr 57-jähriger Lebensgefährte waren mit E-Bikes unterwegs, als die Frau plötzlich stürzte und bewusstlos am Straßenrand liegen blieb. Sie erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde nach einer Reanimation ins Spital geflogen.