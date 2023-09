Billa wärmt sich mit Doppelpack bei 9:0-Gala auf

Nicole Billa reist als Doppel-Torschützin kommende Woche zum Fußball-Frauen-Nationalteam. Die Tiroler Stürmerin besorgte am Samstag beim 9:0-Kantersieg der TSG Hoffenheim gegen MSV Duisburg in der deutschen Bundesliga in der Schlussphase (84., 89.) den Endstand. Die 27-Jährige war erst in der 61. Minute eingewechselt worden. Julia Hickelsberger-Füller fehlte verletzt. Jelena Prvulovic war bei den Verliererinnen ab der 56. Minute dabei.