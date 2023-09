Titelverteidigung verpasst! Vikings sind draußen

Touchdown brachte Entscheidung

Die Wikinger liefen von Beginn an einem Rückstand hinterher und hatten speziell in der ersten Hälfte große Mühe, ihre Offensive zu entfalten. Zwischenzeitlich lagen die Gastgeber 3:14, 10:20 und 24:32 hinten. Erst siebeneinhalb Minuten vor dem Ende gingen die Wiener erstmals in Führung (33:32), doch die Schwaben hatten auf dem Feld das letzte Wort in Form des siegbringenden Touchdowns samt gelungener 2-Point-Conversion durch Matchwinner Darrell Stewart Jr.