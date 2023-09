Aufsteirern: Das große Fest der Tracht geht weiter

Bereits am Samstag strömten Zehnttausende Besucher zum großen Aufsteirern nach Graz: Nun steht mit dem Aufsteirern-Sonntag der große Höhepunkt des Volkskulturfests am Programm. Doch was reizt die Menschen an Tracht? Die „Krone“ hat sich beim Oberlandlerkirtag umgehört.