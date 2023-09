Die schönsten Fotos vom ersten Aufsteirern-Tag

„Lebensgefühl pur!“

Großbauer Klaus Weikhard schenkte im Landhaushof Bier aus und sammelte mit dem Fest wieder Geld für den guten Zweck. Was bedeutet das Aufsteirern für ihn? „Tradition, in die Jetzt-Zeit transferiert, und einfach eine gute Stimmung!“ „Lebensgefühl pur“, „das allercoolste Fest in Graz“ - hören Sie sich im Video an, was die Besucher noch gesagt haben.