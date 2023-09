Lenker warf Fahrgast mit Behinderung grob aus Bus

Regelmäßig, oft mehrmals pro Woche, fährt Hansjörg Moser mit dem Bus von seinem Wohnort Brixlegg nach Alpbach, wo er seine Familie besucht. Auch am 22. Juli stieg der 64-Jährige, der körperliche und geistige Behinderungen hat, in einen Postbus. Aber: „Er hatte an diesem Tag sein Jahresticket daheim vergessen“, erklärt seine Schwester der „Tiroler Krone“. Da wurde der Buslenker handgreiflich. Laut Moser packte er ihn hart an der Schulter und warf ihn aus dem Bus.