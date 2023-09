Mbappe-Doppelpack zu wenig! PSG patzt gegen Nizza

Die Vorzeichen sind günstig, dass AS Monaco und Trainer Adi Hütter auch nach fünf Runden in der französischen Ligue 1 an der Tabellenspitze stehen. Paris Saint-Germain erlitt am Freitag mit einem 2:3 gegen Nizza den bereits dritten Punkteverlust der Saison und liegt mit einem Spiel mehr zwei Punkte hinter Monaco. Ein Doppelpack von Kylian Mbappé (29., 87.) konnte die erste Saison-Niederlage der Neureichen nicht verhindern.