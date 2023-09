Biker und Pkw landeten bei Unfall im Bachbett

Nicht selten kommt es bei Überholmanövern von Motorradfahrern zu Unfällen, so wie es auch am Freitag in Breitenbach am Inn geschah. Ein Biker (31) überholte gegen 16 Uhr erst einen Pkw auf der Unterinntalstraße und versuchte es dann gleich bei einem zweiten Pkw, nur dieses Mal ging es schief. Denn der Pkw-Lenker (42) wollte nach links in den Ortsteil Haus abbiegen. Es kam zur Kollision.