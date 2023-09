Kanye: Bizarres Haus ohne Fenster, Strom & Wasser

Nacktoutfits & unzüchtige Handlungen

West hielt sich seit Juni mit seiner angeblichen Ehefrau Bianca Censori in Italien auf, wo das Paar der Erregung öffentlichen Ärgernisses bezichtigt wurde, nachdem Censori immer wieder in Nacktoutfits auf der Straße zu sehen war, außerdem soll das Paar in einer Gondel in Venedig unzüchtige Handlungen gesetzt haben.

Seit Donnerstag ist Ye mit seiner Frau in Berlin, wo die beiden unter anderem - Censori wieder halbnackt - beim Döner-Essen erblickt wurden.