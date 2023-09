Wie der VW-Chef das Steuer herumreißen will

Mit Verbrenner-Autos wurde VW zum Industriegiganten mit derzeit weltweit 119 Fabriken und 675.000 Beschäftigten. Dennoch muss Konzernchef Oliver Blume nun das Steuer herumreißen, damit VW mittelfristig überlebt. Elektro-Autos „verändern die Branche so sehr wie noch nie in ihrer Geschichte“, machte er diese Woche in einem Gespräch anlässlich der „Wiener Elektrotage“ ganz klar. VW mit seinen insgesamt zwölf Marken müsse sich mit Vollgas de facto komplett neu aufstellen.