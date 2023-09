Erste Migranten verließen Lampedusa wieder

Sie protestierten am Donnerstag vor dem Rathaus. „Seit 30 Jahren sind wir mit der Migrationsproblematik konfrontiert. So kann es nicht weitergehen“, sagten einige Demonstrierende. Am Donnerstagabend war ein Fackelzug aus Solidarität mit einem Baby geplant, das am Mittwoch bei der Landung auf Lampedusa ins Wasser gefallen und ertrunken ist. Die 17-jährige Mutter, die sich retten konnte, wird zurzeit medizinisch versorgt.



Hier sehen Sie aktuelle Bilder.