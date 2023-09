Bub (5 Monate alt) kurz vor Lampedusa ertrunken

Ein fünf Monate altes Baby ist gestorben, nachdem es beim Andocken eines Bootes in Lampedusa ins Wasser gefallen ist. Lampedusa ist mit einer starken Migrationswelle konfrontiert. Über 6000 Migranten erreichten seit Dienstag die Insel. Der Strom an Booten reißt nicht ab, die Unwetterkatastrophe in Libyen scheint die Migrationswellle noch anzuheizen.