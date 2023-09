300-PS-Drogenboot rast auf Strand in Spanien

Die außergewöhnlichen Szenen spielten sich am Montag am Strand Los Enebrales in Punta Umbria in der südwestspanischen Provinz Huelva nahe der Grenze zu Portugal ab. Die Männer wurden dabei gefilmt, wie sie mit hoher Geschwindigkeit auf den Strand zusteuerten und nur knapp Sonnenschirme verfehlten, von denen sich Sonnenanbeter in aller Eile entfernt hatten, als die Schmuggler mit dem Boot in die Dünen rasten.