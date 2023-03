Kokain angespült - Warnung vor „Drogen-Touristen“

Nachdem an Stränden in Nordfrankreich mehr als zwei Tonnen Kokain angespült worden sind, haben die Behörden die Bevölkerung vor „Drogen-Tourismus“ gewarnt. Die Schlagzeilen zu den Kokain-Packungen an der Küste am Ärmelkanal hatten Dutzende Menschen angezogen, die die Strände durchpflügten - teils auch mit Quad-Gelände-Fahrzeugen. Der Staatsanwalt von Rennes, Philippe Astruc, gab daher am Freitag eine Warnung vor „Drogen-Tourismus“ heraus.