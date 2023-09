„Retribution“: Liam Neeson sitzt auf einer Bombe

Stress am Morgen für einen Investmentbanker (Liam Neeson): Ein Kunde will sein Kapital abziehen, doch erst muss Matt die Kinder in die Schule fahren. Plötzlich ist da diese verfremdete Stimme, die den Finanzjongleur via Smartphone wissen lässt, dass sich eine Bombe im SUV befindet, die sofort detonieren würde, sobald jemand aussteigt. Und ja, es geht um viel Geld.