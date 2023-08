Staubiger Wüsten-Actionkracher mit Gerard Butler

Ja, er werde sich bemühen, zur Schulabschlussfeier der Tochter zurück zu sein. Männer! Dass die telefonische Zusage nicht halten kann, ist klar, denn CIA-Agent Tom Harris (Gerard Butler) arbeitet undercover im Iran, wo er US-Hackern den Zugriff auf eine Nuklearanlage ebenen soll. Und dass er nur wenig später in Afghanistan als Saboteur enttarnt wird, bringt ihn und seinen Übersetzer Mo (Navid Negahban) arg in die Bredouille, haben die beiden doch nun die Geheimdienste beider Länder am Hals nebst erzürnten Taliban und selbst ernannten Warlords. Zwischen ihnen und einer rettenden Ausreise per Flugzeug von Kandahar aus liegen 400 Meilen trostlose Wüste.