Tops und Flops: „Krone“-Actionbilanz des Sommers

Nicht nur im Kino gab es heuer lang erwartete Action-Blockbuster zu sehen, auch die Streamingdienste haben gezeigt, dass sie in dem kostspieligen Genre mithalten können. Und die Stars haben auch nicht gefehlt: Harrison Ford, Tom Cruise, Arnold Schwarzenegger, Gal Gadot oder Chris Hemsworth zeigten Muskeln. Doch spektakuläre Explosionen und teure Verfolgungsjagden alleine sind noch nicht alles - so fiel „Citadel“ auf Amazon Prime trotz 300-Millionen-Dollar-Budget durch. Welche Highlights man sich unbedingt noch ansehen sollte und bei welchem Hype man nicht dabei sein muss, lesen Sie hier in unserer Bilanz: