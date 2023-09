Falscher Polizist entlockte Frau Geld für Kaution

Die Frau erhielt am Nachmittag einen Anruf von einem Mann, welcher sich als Polizist ausgab. Der „falsche Polizist“ spielte der Frau vor, dass ihre Tochter in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei und sie ins Gefängnis müsse, wenn keine Kaution bezahlt wird. Unter diesem Vorwand übergab die Frau etwa eine Stunde später an ihrer Wohnadresse einen hohen fünfstelligen Bargeldbetrag sowie Goldmünzen an eine unbekannte männliche Person.