Schallenberg will Frühwarnsystem für Sicherheit

„Kriminalität und Terrorismus agieren grenzüberschreitend, also müssen auch wir grenzüberschreitend antworten“, erklärt Außenminister Schallenberg in Bagdad. Er will ein „Frühwarnsystem“ aufbauen. Also ist auch Bundespolizeidirektor Michael Takacs mit im Irak. Österreichs oberster Polizist unterzeichnete in Bagdad einen Vertrag zur Zusammenarbeit der Sicherheitskräfte.