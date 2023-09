Klagenfurterin (39) am Gehsteig sexuell belästigt

Die Klagenfurterin spazierte am Dienstag gegen 20 Uhr auf dem Gehsteig der Ginzkeygasse entlang und schob ihr Fahrrad neben sich her, als ein unbekannter Mann ihr anbot, das Zweirad für sie zu schieben. „Auf einmal umklammerte der Unbekannte die 39-Jährige mit beiden Händen von hinten und berührte sie an intimen Körperstellen. Zudem versuchte er, die Frau zu Boden zu reißen“, heißt es seitens der Polizei.