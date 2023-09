Recht auf Kinderbetreuung: Besuch in Modellregion

Grenzübergreifende Kooperation

„Der Bedarf an Kinderkrippenplätzen und Nachmittagsbetreuung ist über die Jahre stetig angewachsen“, berichtet Gemeindevorstand Daniel Gostner. Die drei Orte suchten gemeinde- und bezirksgrenzübergreifend (Weer liegt im Bezirk Schwaz) nach Lösungen und fanden sie auch: „Seit gut zehn Jahren haben wir in Kolsass, Kolsassberg und Weer eine Kooperation im Bereich der außerschulischen Kinderbetreuung. In Weer wurde damals das neue Pfarr- und Kinderzentrum errichtet, in dem die Nachmittagsbetreuung für die drei Gemeinden abgewickelt wurde.“