Recht auf Betreuung: Was Finnland anders macht

In der Kindertagesstätte „Meri“ - auf Deutsch Meer - in einem Stadtteil von Helsinki fragt eine Dreijährige, ob jetzt die Mama kommt. Doch unter den vielen Erwachsenen am Eingang erkennt sie niemanden. Die Fremden sind Gäste aus Tirol. Die sind nach Finnland gekommen, um sich ein Bild von Kinderbetreuung und Bildung im Vorzeigestaat zu machen. LH Mattle und Bildungslandesrätin Hagele (beide ÖVP) führen die Delegation inklusive Sozialpartner an. Drei Tage lang werden sie viel über frühkindliche Förderung hören. Dazu gehört, dass in Finnland Kinder ab dem ersten Lebensjahr das Recht auf einen Betreuungsplatz haben. Tirol will ab 2024 dieses Recht stufenweise für Kinder ab zwei Jahren aufbauen.