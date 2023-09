Ab 2024: Rechtsanspruch auf Betreuung in Tirol

„Tirol ist das erste Bundesland, das den Rechtsanspruch umsetzen wird“, ist Mattle zuversichtlich, zumal Bundeskanzler Karl Nehammer und Familienministerin Susanne Raab (beide ÖVP) dieser Tage 4,5 Milliarden Euro bis 2030 für bundesweit 50.000 zusätzliche Plätze in Aussicht gestellt haben. Tirol will im Kindergartenjahr 2024/25 in den ersten Pilotregionen den Rechtsanspruch einführen.