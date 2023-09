Deutsche wollen jetzt Völler als Bundestrainer

„Mein Wunsch wäre, ...“

Völler: „Mein Wunsch wäre, wenn wir bis zur nächsten Länderspiel-Periode den neuen Bundestrainer haben.“ Am 9. Oktober reist die Nationalmannschaft für zwei Spiele gegen die USA und Mexiko an die US-Ostküste. Am 21. November wartet dann Östrerreich als Testspiel-Gegner für die EM 2024 in Deutschland.