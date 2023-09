Magath empfiehlt sich als deutscher Bundestrainer

„Ich denke mal, dass ich in der Lage bin, (...) den Spielern so viel Vertrauen zu geben, dass sie wieder sehr gute Leistungen bringen“, so der ehemalige Bayern-Coach. Zuvor hatte sich Sky-Experte Didi Hamann für den 70-Jährigen ausgesprochen: „Alles, was er sagt, hat Hand und Fuß. Eine wichtige Aufgabe eines Trainers ist es, Charakter und Persönlichkeit zu formen. Das kann er.“