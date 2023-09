Kim von Putin an neuem Weltraumbahnhof empfangen

Militärexperte: Nordkoreanische Munition würde nicht viel ändern

Nordkorea könnte Russland für seinen Krieg in der Ukraine Artilleriemunition und Panzerabwehrraketen liefern - den Krieg entscheiden dürfte das allerdings nicht. Etwa zehn bis elf Millionen Schuss hat Russland westlichen Schätzungen zufolge im vergangenen Jahr in der Ukraine abgefeuert. Lieferungen aus Nordkorea könnten Russland helfen, seine schwindenden Munitionsbestände wieder aufzufüllen. „Der Zugang zu diesen Vorräten dürfte den Konflikt verlängern, am Ausgang wird sich aber wahrscheinlich nichts ändern“, sagt Joseph Dempsey, Forscher für Verteidigung am International Institute for Strategic Studies.