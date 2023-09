Kims Luxuszug: Rollende Festung mit pinken Sesseln

Am Dienstag hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un nach mehr als 20-stündiger Fahrt die russische Grenze überquert. In den kommenden Tagen trifft sich der 39-jährige Diktator mit Kreml-Chef Wladimir Putin in Wladiwostok. Die Staatengemeinschaft beobachtet das Gipfeltreffen der verhaltensauffälligen Autokraten mit Argusaugen.