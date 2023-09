Falsche Polizisten fürchten Rache der Hells Angels

„Hinter den Tätern hier stehen professionelle länderübergreifende Strukturen“, führt die Anklägerin aus. „In der Türkei ansässige Keiler geben am Telefon vor, ihre Opfer vor Raubüberfällen zu schützen und ihr Vermögen bewahren zu wollen.“ Die Angeklagten aus München wurden angeworben, als Beamte in Zivil die Beute in Graz abzuholen.