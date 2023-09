Adeyemi turtelt im Liebesurlaub - Fans sind sauer

Seit Juli sind der ehemalige Salzburg-Stürmer Karim Adeyemi und die Deutsch-Rapperin Loredana offiziell ein Paar. Während die deutsche Nationalmannschaft gerade in einer festen Krise steckt, befindet sich Adeyemi mit seiner Herzdame auf Liebesurlaub in London - und das passt den Fans so gar nicht.