Viel zu spät - und von Reue keine Spur

„Falscher Feminismus“

Rubiales hatte Kritiker nach dem Kuss zunächst als „Idioten“ bezeichnet, dann soll er Hermoso vergeblich gedrängt haben, in einem gemeinsamen Video den Skandal zu entschärfen, später ließ er den spanischen Verband eine Erklärung verbreiten, in der Hermoso Worte in den Mund gelegt wurden, die sie nicht gesagt hatte. In einer denkwürdigen Rede am 25. August, bei der er den von allen erwarteten Rücktritt verweigerte, bezeichnete er sich als als Opfer eines „falschen Feminismus“, der ihn „öffentlich hinrichten“ wolle.