Spaniens Verbandschef Luis Rubiales tritt zurück!

„Glaube an die Wahrheit“

Rubiales besteht darauf, dass der Kuss einvernehmlich war. „Ich glaube an die Wahrheit und werde alles in meiner Macht stehende tun, damit sie sich durchsetzt.“ Rubiales gab zudem am Sonntag dem britischen Journalisten Piers Morgan ein Interview über seinen Rücktritt. Die Folge der Talkshow „Piers Morgan Uncensored“ wurde noch nicht ausgestrahlt, der Moderator veröffentlichte aber einen kurzen Ausschnitt des Gesprächs via Social Media.