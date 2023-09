Lula da Silva: Verhaftung Putins Frage der Justiz

So hatte Lula am Samstag in einem Interview in Indien noch gesagt, dass Putin „auf keinen Fall“ verhaftet würde, wenn er an dem Gipfel in Rio de Janeiro 2024 teilnähme. Diese Bemerkung hatte für Aussehen gesorgt, weil Brasilien Unterzeichner des Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) ist, das einen internationalen Haftbefehl gegen Putin wegen des Überfalls auf die Ukraine ausgestellt hat.