Schwarzfahrer schlug mit Schirm nach Kontrollor

Weil er in Graz (wieder einmal) beim Schwarzfahren erwischt worden war, drohte ein Mann aus Aserbaidschan einem Kontrollor mit dem Umbringen. „Ich schneide dir den Kopf ab“, soll er gebrüllt und ihn mit einem Schirm geschlagen haben. Außerdem wurde am Montag am Grazer Straflandesgericht auch eine Körperverletzung mitverhandelt, die der 35-Jährige am Grazer Hauptbahnhof setzte.