Wahlbeobachter bei Wahl mit Einberufung bedroht

Bei den Regional- und Kommunalwahlen in Russland am vergangenen Wochenende ist in der Stadt Gelendschik zwei Wahlbeobachtern und einem Mitglied der Wahlkommission direkt beim Wahllokal ein Schreiben zur „Klärung persönlicher Daten für die Einberufung in den Krieg“ überreicht worden - vom Leiter der regionalen Militärverwaltung höchstpersönlich.