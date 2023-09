Xiaomi Pad 6 im Test: Wo es punktet, wo es täuscht

Wie bei den Smartphones gibt es auch bei Tablets kein Vorbeikommen an den Marktführern Samsung und Apple. Die beiden Tech-Riesen halten in Österreich bei 57 Prozent Marktanteil. Lenovo und Huawei folgen dahinter. 3,6 Prozent der Produkte kommen vom chinesischen Hersteller Xiaomi, der nun mit seinem Pad 6 den großen Anbietern Angst machen will.